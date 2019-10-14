منتدى Joy Forum19.. تعزيز لتواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة

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انطلقت اليوم فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

واستهل المنتدى بجلسة حوارية بعنوان ( الترفيه وبناء الاقتصاد ) والتي تحدث فيها معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ومعالي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتناولت الجلسة الترفيه في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد بالإضافة إلى التحول الاقتصادي ونمو قطاع الترفيه وإثراء حياة الناس وتحسين جودة الحياة.

ويأتي انطلاق هذا المنتدى لتعزيز تواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة.

ويتماشى إطلاق المنتدى مع رؤية المملكة 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.

ويستضيف المؤتمر الذي يُنظر إليه كنقطة تحول لمستقبل تطوير الترفيه في المملكة العربية السعودية، نخبةً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج المملكة، إلى جانب حضور بعض مشاهير هوليود وبوليود.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تغطي سلسلةً من دراسات الحالات الدولية، وإستراتيجيات التصميم والقدرة على التغيير، بالإضافة إلى عوامل نمو الاقتصاد المحلي ودور السلوكيات الاجتماعية والتفاعل مع الابتكار والتكنولوجيا وصنع الفرح والسعادة والرفاهية، كما يقدم جدول الأعمال نموذجاً فاعلاً للترفيه، وطريقة التأثير وابتكار فرص الاستثمار ، إلى جانب تقديم منصة للإعلان عن إستراتيجيات وشراكات ومبادرات جديدة لدعم وتطوير صناعة الترفيه.

ويصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها معرض الترفيه وورشة عمل تجمع نخبة من الباحثين والمصممين والمطورين ورجال الأعمال المهتمين بتصميم وتطوير وتقييم وتسويق الفعاليات للسوق المحلية السعودية، ضمن ورش عمل تم تقسيمها إلى قسمين متوسطة ومتقدمة.