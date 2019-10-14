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الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في مساعدة شعبه ضد التمرد الحوثي

http://almnatiq.net/?p=785368
المناطق - الرياض

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مساعدة شعبه في نضاله ضد الانقلاب على الدولة في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس هادي في خطاب له بمناسبة اليوم الوطني الـ 56 لثورة 14 من أكتوبر عن تطلعه إلى مزيد من الدعم، وأكد ثقته في المملكة على ” قيادة قطار النصر ضد المشروع الإيراني واستعادة الدولة والشرعية في اليمن بما يحقق النصر لليمن الكبير”.
وفي موضوع آخر طالب الرئيس اليمني في خطابه الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل لتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦ واحترام سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وأكد هادي أن الانقلاب الحوثي يشكل واحدة من أسوأ صور الإرهاب الذي يهدد استقرار اليمن والمصالح الإقليمية والدولية، داعيًا إلى الابتعاد عن مداهنة الانقلاب، وإضعاف القرارات الدولية أو تعويمها لصالح قوى الانقلاب والمليشيات والجماعات الخارجة عن الدولة.

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