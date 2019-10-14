احدث الأخبار

مجلس النواب اليمني يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي
أبرز المواد
 إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا
أبرز المواد
 بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة
أبرز المواد
 تعرف على 4 ميزات أساسية تحدد ثمن الصقور
أبرز المواد
 بفوز روسيا على قبرص.. ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا إلى 3
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في مساعدة شعبه ضد التمرد الحوثي
أبرز المواد
 منتدى Joy Forum19.. تعزيز لتواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة
أبرز المواد
 غرق سفينة صيد “يشعل” التوتر بين كوريا الشمالية واليابان
أبرز المواد
 للعام الرابع.. العاصمة التايلاندية بانكوك أكثر المدن السياحية زيارة في العالم خلال 2018
أبرز المواد
 علماء يحذرون: مشاهدة خسارة فريقك الكروي قد تؤدي للوفاة
أبرز المواد
 “جوجل ماب” تضيف خاصية جديدة لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين
أبرز المواد
 ما لا تعرفه عن الفلفل الأحمر المطحون.. هذه فوائده
أبرز المواد
مجلس النواب اليمني يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي

مجلس النواب اليمني يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي

أبرز المواد
إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا

إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا

أبرز المواد
بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة

بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة

أبرز المواد
تعرف على 4 ميزات أساسية تحدد ثمن الصقور

تعرف على 4 ميزات أساسية تحدد ثمن الصقور

أبرز المواد

بفوز روسيا على قبرص.. ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا إلى 3

بفوز روسيا على قبرص.. ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا إلى 3
http://almnatiq.net/?p=785371
المناطق -الرياض

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020 إلى ثلاثة، بعدما لحقت روسيا بكل من بلجيكا وإيطاليا، فيما عززت هولندا حظوظها بالعودة إلى المشاركات الكبرى بفوز رابع .
وحسمت روسيا البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة إلى النهائيات القارية بعد أن ذهبت الأولى في الجولة السابقة لصالح بلجيكا التي حققت الأحد وللمرة الأولى في تاريخها فوزًا ثامنًا على التوالي على حساب مضيفتها كازاخستان 2-صفر، قبل أن تلحق بها إيطاليا السبت بفوزها في المجموعة العاشرة على ضيفتها اليونان 2-صفر .
وتغلب المنتخب الروسي على مضيفه القبرصي 5-صفر ، محققًا فوزه السابع، ما سمح له برفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بلجيكا المتصدرة صاحبة العلامة الكاملة .
وفي المجموعة الثالثة حقق المنتخب الهولندي فوزًا مهمًا والرابع على التوالي على حساب مضيفه البيلاروسي 2-1 ، ليقترب من التأهل في صدارة المجموعة بـ15 نقطة من 6 مباريات، مبتعدًا بثلاث نقاط عن غريمه الألماني الذي يلعب حاليًا مع أستونيا .
وتعد المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت .

روابط ذات صلة

مجلس النواب اليمني يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي

مجلس النواب اليمني يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي
إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا

إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا
بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة

بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*