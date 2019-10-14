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بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة

بينهم قيادات .. عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بصعدة
http://almnatiq.net/?p=785377
المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معارك بمديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.
ومن بين قتلى القيادات الحوثية القيادي والمشرف على العمليات الحربية بمديرية باقم المدعو أبو حمزة الحوثي، إضافة إلى قيادات أخرى منها أبو طارق الوجيه وأبو عبدالملك السفياني وأسر اثنين آخرين وقتل العشرات في مواقع أخرى.
وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي: إن القيادات الحوثية قُتلوا خلال عملية استدراج قامت بها قوات الجيش الوطني إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.
من جهة ثانية أحبطت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة تسلل والتفاف قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في ذات المديرية.
وقال قائد محور أزال العميد كنان الأحصب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قوات الجيش أحبطت محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع حوثية كبيرة على عدة محاور في باقم، وأسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من العناصر المتسللة وفرار من تبقى منهم.

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