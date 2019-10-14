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“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “هيئة الترفيه” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “هيئة الترفيه” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

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“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “هيئة الترفيه” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “هيئة الترفيه” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=785399
المناطق_الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للترفيه، مذكرة تعاون بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الترفيه، واعداها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة “دروب” باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو بن أحمد باناجه، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة على هامش منتدى صناعة الترفيه، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في قطاع الترفيه، وتزويدها بالمهارات المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، بما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الترفيه ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وتطوير رأس المال البشري.

وبموجب مذكرة التعاون، سيتيح “هدف” صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة “دروب”، لمساعدة “هيئة الترفيه” من تقديم برامج تدريب الكترونية وعرضها مباشرة على المنصة.

ووفقا لمذكرة التعاون، سيتولى “هدف” تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى “دروب” على البرنامج التدريبي المقدم من الهيئة العامة للترفيه.

وطبقاً لمذكرة التعاون، سيتم العمل على تطوير البرنامج التدريبي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة “دروب”، على ان تتولى هيئة الترفيه تقديم وصف كامل عن البرنامج التدريبي متضمناً الأهداف والمستوى، وعدد الساعات، والمهارات المكتسبة من البرنامج.

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مروراُ بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، والتي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات. كما يقدم «دروب» فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل ويتمتع برنامج “دروب” بدعم حكومي كبير وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بالقطاع الخاص\ ويختصر “دروب” المسافة بين الباحث عن عمل والحصول على الوظيفة، فهو يقدم التدريب الذي يُمكن من تطوير المهارات الوظيفية‪ وبإمكان  الراغبين التسجيل في الدورات التدريبية لـ “دروب”، عبر الرابط

www.doroob.sa .

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