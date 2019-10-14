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فيديو ساخر لـ “ترامب” وهو يقتل خصومه الديمقراطيين ويطلق النار على وسائل الإعلام

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فيديو ساخر لـ “ترامب” وهو يقتل خصومه الديمقراطيين ويطلق النار على وسائل الإعلام

فيديو ساخر لـ “ترامب” وهو يقتل خصومه الديمقراطيين ويطلق النار على وسائل الإعلام
http://almnatiq.net/?p=785400
المناطق_وكالات

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو ساخر تم تركيبه وهو يطلق النار على وسائل الإعلام التي ينتقدها باستمرار.

وبحسب “الديلي ميل”، تم تركيب وجه ترامب على جسد “فيرث”، وهو يقتحم كنيسة ويطلق النار على الموجودين داخله، كما تم تركيب أسماء وسائل الإعلام على الضحايا.

وليس وسائل الإعلام فقط وإنما أيضا خصوم ترامب من الديمقراطيين والرئيس السابق للولايات المتحدة بارك أوباما ورئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الانتخابات.

الفيديو تم اقتباسه من الفيلم الشهير “Kingsman: The Secret ” والذي تم إنتاجه في عام ٢٠١٤ من بطولة “كلين فيرث”.

ويعرف الرئيس الأمريكي بعدائه الشديد لوسائل الإعلام، والتي ينتقدها دائما ويقول إنها تنشر أخبارا مزيفة عنه.

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