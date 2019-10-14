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الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة وجازان
http://almnatiq.net/?p=785401
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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