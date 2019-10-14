خامنئي يوجّه «الحرس الثوري» بتطوير أسلحة متقدمة

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ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعطى تعليمات لـ«الحرس الثوري»، أمس، بتطوير أسلحة أكثر تقدماً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

وأضاف خامنئي، في خطاب ألقاه بجامعة الإمام الحسين في طهران، أنه «يتعين على (الحرس) أن يمتلك أسلحة متقدمة وحديثة… يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة. ويجب تطويرها محلياً. أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «لـ(الحرس) وجود قوي اليوم داخل إيران وخارجها… النهج العدائي الذي تسلكه أميركا زاد من عزة (الحرس)»

وتصاعد التوتر في الخليج منذ أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية اتهامات لإيران بالمسؤولية عن هجمات وقعت في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، واستهدفت منشأتي نفط سعوديتين؛ إحداهما أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم. ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي أعلنت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع طهران مسؤوليتها عنها، وهو ما استبعدته واشنطن ولندن وباريس

من جانبها، أعلنت السعودية، أول من أمس، موافقتها على استقبال تعزيزات أميركية إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي. وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وإن السعودية ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين

على صعيد منفصل، أعلنت إيران اكتشاف حقل غاز قرب الخليج يحوي احتياطات لتزويد العاصمة بالغاز لنحو 16 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام محليّة أمس. ويحتوي حقل «إيرام» على 19 تريليون قدم مكعبة (538 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية

وذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، أن الحقل يقع في محافظة فارس على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شيراز. ونقلت «إرنا» عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أنّه «وفقاً لحجم احتياطات الحقل… فإن عائداته ستكون نحو 40 مليار دولار». وقال المسؤول إنّ حجم الغاز في الحقل الجديد يكفي لإمداد طهران، التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، بالغاز لمدة 16 عاماً