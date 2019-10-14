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١٨٠ ألف زائر خلال 3 أيام في معرض الصقور والصيد السعودي الثاني

١٨٠ ألف زائر خلال 3 أيام في معرض الصقور والصيد السعودي الثاني
http://almnatiq.net/?p=785407
المناطق_الرياض

تواصل الحضور الكثيف لفعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية اليوم الأحد، ثالث أيام المعرض الذي انطلق الجمعة الماضي في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور

وبلغ عدد زوار أجنحة وأقسام المعرض حتى نهاية اليوم أكثر من ١٨٢ ألف، حيث استقبل المعرض في يومه الأول أكثر من ٧٠ ألف زائر وفي يومه الثاني ٦٢ ألف زائر وفي ثالث أيامه تجاوز عدد الزائرين ٥٠ ألف زائر

وتعكس هذه الأرقام التنوع الكبير الذي يتميز به المعرض في نسخته الثانية واجتذابه للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات الثقافية والفنية والاجتماعية والتوعوية والعلمية

يذكر أن المعرض يستمر حتى يوم يوم غد الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر

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