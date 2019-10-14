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اختفاء فتاة في ظروف غامضة في مكة.. وهكذا تلقى شقيقها المفاجأة بعدما ذهب إلى سيارته !

اختفاء فتاة في ظروف غامضة في مكة.. وهكذا تلقى شقيقها المفاجأة بعدما ذهب إلى سيارته !
http://almnatiq.net/?p=785418
المناطق_مكة

اختفت فتاة في ظروف غامضة مساء أمس الأحد من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة أثناء تسوقها مع شقيقها.
وحسب “سبق” تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.
وأفاد البلاغ أن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.
وتكثف الجهات الأمنية جهودها للبحث عن الفتاة لإعادتها وكشف ملابسات الواقعة.

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