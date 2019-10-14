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مسؤول يمني يطالب باتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي بحق نواب الشرعية

مسؤول يمني يطالب باتخاذ موقف من انتهاكات الحوثي بحق نواب الشرعية
http://almnatiq.net/?p=785420
المناطق_وكالات

دعا رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النواب الموالين للحكومة الشرعية وإيقاف تلك الممارسات

واستعرض البركاني لدى لقائه في العاصمة بلجراد أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج على هامش أعمال الدورة الـ١٤١ للاتحاد- استعرض انتهاكات مليشيات الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب، مؤكدًا أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وخرقًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي، وأنها امتداد لانتهاكات الحوثيين ضد عامة اليمنيين منذ سيطرتهم على صنعاء عام ٢٠١٤

وتطرق البركاني بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى خطوات تعزيز دور البرلمان في إطار استكمال مؤسسات الدولة اليمنية والدور المناط به لدعم العملية السياسية والدفع بالجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المعترف بها

وناقش الجانبان التعاون بين الاتحاد البرلماني ومجلس النواب في اليمن وسبل الدعم المقدم من الاتحاد البرلماني في اليمن ليتمكن من القيام بمهامه التشريعية والرقابية وتعزيز دوره في خدمة مسار السلام في اليمن

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