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إطلاق أول سيارة إسعاف خاصة بالصقور في العالم

إطلاق أول سيارة إسعاف خاصة بالصقور في العالم
http://almnatiq.net/?p=785421
المناطق_الرياض

شارك مركز بندر الدرع للعناية بالصقور في معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، بأول سيارة طبية متخصصة لمعالجة الصقور في العالم وفق أحدث التقنيات

ويعد هذا المشروع الأول في العالم متمثلاً في عيادة بيطرية متنقلة تصل إلى مواقع الصقور بكامل الاحتياجات، وتقديم الخدمات الطبية والجراحية الطارئة

وصمم هذا المشروع بشكل متكامل بأيدي سعودية حيث يحتوي على جميع المستلزمات الإسعافية ، من جهاز تخدير ومصباح جراحي وجهاز منظار تشخيصي وجراحي، بالإضافة إلى جميع أنواع التحاليل الطبية للصقور

كما تحتوي على حاويات للتخلص من المواد الطبية المستخدمة بطريقة صحية، وأيضاً تحتوي على مضخات تعقيم داخلية بالإضافة إلى تعقيم خارجها بدائره قطرها 100 متر

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