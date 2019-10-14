الرئيس “بوتين” يصل المملكة اليوم .. وهذه أبرز المباحثات التي سيناقشها مع خادم الحرمين

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يصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على أن يزور الإمارات الثلاثاء، وفق ما أكد مساعده، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف، في وقت سابق، إنه تم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية نقلا عن صحيفة المرصد.

كما سيناقش خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وفق أوشاكوف.

وبحسب مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار.