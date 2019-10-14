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اكتتاب أرامكو.. توقعات بإقبال يفوق المشاركة في طرح «الأهلي»

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اكتتاب أرامكو.. توقعات بإقبال يفوق المشاركة في طرح «الأهلي»

اكتتاب أرامكو.. توقعات بإقبال يفوق المشاركة في طرح «الأهلي»
http://almnatiq.net/?p=785434
المناطق_الرياض

ذكرت «بلومبيرغ» أمس أنه مع اقتراب موعد طرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام.. المتوقع خلال أيام، يبدي السعوديون حماسة منقطعة النظير للإقبال على شراء أسهم أرامكو

وأضاف أن ما يتداولونه بهذا الشأن على منصات التواصل الاجتماعي لا يفوقه من حيث الأهمية سوى الحدث نفسه، وهو الطرح الأولي لأسهم أكبر شركة نفط في العالم

وزادت أن غالبية السعوديين يعتبرون مشاركتهم في تداول أسهم أرامكو سيكون أفضل تجسيد لولائهم لقيادة بلادهم، في وقت تعصف فيه التوترات بمنطقة الخليج

وذكرت «بلومبيرغ» أن السعوديين سبق أن أسهموا بحماسة كبيرة في إنجاح الاكتتاب بأسهم البنك الأهلي التجاري في 2014 الذي حصد 311 مليار ريال

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