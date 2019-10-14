بعد 5سنوات مذيعة “BBC” تفضح “راهب بوذي” تحرش بها!

المناطق_وكالات

فضحت المذيعة “سو”، تحرش راهب بوذي بها أثناء تصويرها فيلما وثائقيا في كمبوديا عن نهر “الميكونج”.

وبحسب “الديلي ميل” ، قالت المذيعة إن الراهب حاول لمس أجزاء من جسدها في عام ٢٠١٤، بينما كانت تسأل عن الحياة الصعبة التي يعيشها السكان في تلك المنطقة.

وأشارت إلى أنها كانت تعتبر “حكيما” لذلك سمحت له بوضع يده على كتفها وأن يهمس في أذنها لكنها وجدته بعد ذلك يحاول لمس “الثدي وأجزاء أخرى”.

وأضافت: “شعرت بيده في أماكن مختلفة من جسدي، ظل لمدة ٥ دقائق يفعل ذلك، ثم قال لي في النهاية شكرا، وكنت أعلم أنه تزوج ثم طلق زوجته بعد ذلك”.