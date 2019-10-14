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سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة

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سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة
http://almnatiq.net/?p=785455
المناطق_محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
واستعرض سموه مع أمين المنطقة عددًا من المشروعات التي تهم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة للمواطن .
وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن احتفالات منطقة الجوف ، واطلع على الجهود التي بُذلت بهذا الجانب .
كما تسلم سمو نائب أمير المنطقة تقريراً عن مبادرة ” الجوف واحة خضراء ” التي تستهدف زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات تشمل كامل مدن وقرى المنطقة، وتتكامل المبادرة مع برامج وأهداف
إستراتيجية تطوير منطقة الجوف التي أطلقها سمو أمير المنطقة قبل عدة أشهر.
وأكد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية الرفع من مستوى العمل البلدي، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة سموه الشخصية.

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