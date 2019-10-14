احدث الأخبار

الفيديو المتداول لتساقط صخور على السيارات بطريق الهدا الطائف وتوقف حركة المرور…غير صحيح!
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي بالمدارس
منطقة الجوف
 سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة
منطقة الجوف
 سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير جامعة الجوف
منطقة الجوف
 نجاح تبديل مفاصل الركبة لسيدتين في حفر الباطن
أبرز المواد
 90 % من المسار «المؤقت» لقطار الحرمين أنجزت
أبرز المواد
 “الجبير” يعلق على زيارة “بوتين” للسعودية.. ويزف بشرى للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا!
أبرز المواد
 بعد 5سنوات مذيعة “BBC” تفضح “راهب بوذي” تحرش بها!
أبرز المواد
 اكتتاب أرامكو.. توقعات بإقبال يفوق المشاركة في طرح «الأهلي»
أبرز المواد
 غضب فلسطيني وأردني من المساس بالحرم القدسي
أبرز المواد
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “هيئة الترفيه” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 نوفاك: روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة بوتين للمملكة
أبرز المواد
الفيديو المتداول لتساقط صخور على السيارات بطريق الهدا الطائف وتوقف حركة المرور…غير صحيح!

الفيديو المتداول لتساقط صخور على السيارات بطريق الهدا الطائف وتوقف حركة المرور…غير صحيح!

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي بالمدارس

إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي بالمدارس

منطقة الجوف
سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل أمين المنطقة

منطقة الجوف
سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير جامعة الجوف

سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير جامعة الجوف

منطقة الجوف

الفيديو المتداول لتساقط صخور على السيارات بطريق الهدا الطائف وتوقف حركة المرور…غير صحيح!

الفيديو المتداول لتساقط صخور على السيارات بطريق الهدا الطائف وتوقف حركة المرور…غير صحيح!
http://almnatiq.net/?p=785468
المناطق_الرياض

:نفت  مصادر  صحة  مقطع الفيديو المتداول والمعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوم أمس الأحد والذي  يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.

 

 

روابط ذات صلة

نجاح تبديل مفاصل الركبة لسيدتين في حفر الباطن

نجاح تبديل مفاصل الركبة لسيدتين في حفر الباطن
90 % من المسار «المؤقت» لقطار الحرمين أنجزت

90 % من المسار «المؤقت» لقطار الحرمين أنجزت
“الجبير” يعلق على زيارة “بوتين” للسعودية.. ويزف بشرى للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا!

“الجبير” يعلق على زيارة “بوتين” للسعودية.. ويزف بشرى للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*