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شباب طويق في احتفالية كبرى لاكتشاف المواهب الليلة

http://almnatiq.net/?p=785489
المناطق_الرياض
 يقام مساء اليوم الحفل السنوي احتفاء بشباب طويق حيث حمل حفل هذا العام شعار ( همة شباب طويق ) بالتعاون مع رواد  الاحتراف للمعارض والمؤتمرات  وقدوجهت الدعوات لعدد من الشخصيات دخل وخارج المملكة للمشاركة في هذا الاحتفال والذي خصص لعرض نماذج من  الشاب بهدف اكتشاف مواهبهم في مجالات مختلفة و التعريف بتلك المواهب الشابة واتاحة الفرصة لها بالتعريف بمواهبها وإبراز الابداعات وصقل المواهب وتحفيزهم  لإنتاج   افضل كما سيتم  من خلال التواجد و تبادل ونقل الخبرات بين الشباب ، وإيضاح دور القطاع الخاص كمسؤليةاجتماعية وتشجيع المؤسسات الناشئة للمشاركة وتنظيم المناسبات
وسيحتضن الفعالية فندق ا سكوت رافال العليا بالرياض

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