شباب طويق في احتفالية كبرى لاكتشاف المواهب الليلة

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يقام مساء اليوم الحفل السنوي احتفاء بشباب طويق حيث حمل حفل هذا العام شعار ( همة شباب طويق ) بالتعاون مع رواد الاحتراف للمعارض والمؤتمرات وقدوجهت الدعوات لعدد من الشخصيات دخل وخارج المملكة للمشاركة في هذا الاحتفال والذي خصص لعرض نماذج من الشاب بهدف اكتشاف مواهبهم في مجالات مختلفة و التعريف بتلك المواهب الشابة واتاحة الفرصة لها بالتعريف بمواهبها وإبراز الابداعات وصقل المواهب وتحفيزهم لإنتاج افضل كما سيتم من خلال التواجد و تبادل ونقل الخبرات بين الشباب ، وإيضاح دور القطاع الخاص كمسؤليةاجتماعية وتشجيع المؤسسات الناشئة للمشاركة وتنظيم المناسبات

وسيحتضن الفعالية فندق ا سكوت رافال العليا بالرياض