مصدر: صندوق الاستثمار المباشر الروسي وسالك السعودية سيوقعان اتفاق تعاون

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قال مصدر مشارك على نحو مباشر في الترتيب لاتفاق بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي و”سالك” السعودية، الاثنين، إن “صندوق الثروة السيادية الروسي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، (سالك)، يخططان لتوقيع اتفاق تعاون خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض”. وأضاف المصدر أن” الشركة السعودية، والصندوق الروسي، سيبحثان على نحو مشترك عن مشاريع استثمارية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في روسيا“. وامتنع الصندوق عن التعليق وفقا لرويترز، في حين لم يتسن الوصول إلى “سالك” للحصول على تعقيب فوري.