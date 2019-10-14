سعوديون يستعرضون تحديات التدرج الوظيفي ونتائج دعم “هدف” في قصص نجاح يحتضنها “لقاءات الدمام”

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يستعد شباب وشابات سعوديون، لعرض تجاربهم ومراحل تدرجهم وظيفياً، وكيفية استفادتهم من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وانعكاسها على مسيرتهم وواقعهم العملي، وذلك في قصص نجاح سيشهدها ملتقى لقاءات الدمام المقرر انعقاده في 27 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر، أن يروي كل شاب وشابة، قصته العملية منذ التحاقه بسوق العمل وحتى وصوله لموقع قيادي في المنشأة التي يعمل لديها، وذلك من باب تشجيع وتحفيز العاملين والمقبلين على العمل بأهمية الاستمرار في تطوير المهارات والحرص على جودة واتقان الأعمال اليومية المطلوبة.

ويعقد “هدف” ملتقى لقاءات الدمام 2019م، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية. كما يســتهدف الملتقى عملاء “هدف” المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج. وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.