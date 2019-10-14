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وزير الخارجية يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز المجالات بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=785502
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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