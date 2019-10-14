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شاهد.. وفد من المنتخب السعودي يدخل المسجد الأقصى

شاهد.. وفد من المنتخب السعودي يدخل المسجد الأقصى
http://almnatiq.net/?p=785505

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وبحسب “روسيا اليوم”؛ فقد ضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد؛ تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

يأتي ذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

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