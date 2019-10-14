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ضربة موجعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

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المناطق - الرياض

تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة قبل مواجهة الكلاسيكو بعد إصابة بيل مودريتش خلال مباراة ويلز وكرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020م، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
حيث من المقرر أن يواجه ريال مدريد الغريم التقليدي برشلونة في 26 من أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

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