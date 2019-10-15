احدث الأخبار

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك
أبرز المواد
 الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”
أبرز المواد
 إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”
أبرز المواد
 أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة تزرع ألف شجرة من أشجار الظل خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 أين سيقيم “بوتين” خلال زيارته للمملكة؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً للجمهورية التونسية
أبرز المواد
 كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر
أبرز المواد
 صور رائعة لـ”قمر الصياد” العملاق يزين سماء نصف الأرض الشمالي
أبرز المواد
 انطلاق المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها
أبرز المواد
 بوتين يهدي الملك سلمان صقر حر أبيض
أبرز المواد
في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

أبرز المواد
الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

أبرز المواد
إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

أبرز المواد
أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟

أبرز المواد

أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
http://almnatiq.net/?p=785517
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع اثنين بالمئة.
وبحلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا.
وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.
لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان يوم الجمعة تحققت بعد مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودي في البحر الأحمر. والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد أُصيبت بصاروخين، مما قد يعزز التوترات بين طهران والرياض إذا تأكد الأمر.

روابط ذات صلة

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك
الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”
إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*