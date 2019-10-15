احدث الأخبار

الفيصل: الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة منذ تأسيسها في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس
أبرز المواد
 في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك
أبرز المواد
 الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”
أبرز المواد
 إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”
أبرز المواد
 أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة تزرع ألف شجرة من أشجار الظل خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 أين سيقيم “بوتين” خلال زيارته للمملكة؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً للجمهورية التونسية
أبرز المواد
 كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر
أبرز المواد
 صور رائعة لـ”قمر الصياد” العملاق يزين سماء نصف الأرض الشمالي
أبرز المواد
 انطلاق المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها
أبرز المواد
الفيصل: الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة منذ تأسيسها في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس

الفيصل: الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة منذ تأسيسها في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس

أبرز المواد
في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

أبرز المواد
الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

أبرز المواد
إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

إعصار اليابان “المدمر”.. قتلى ومفقودون وتحذير من “الأسوأ”

أبرز المواد

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟
http://almnatiq.net/?p=785519
المناطق - الرياض

على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ”التوابل الذهبية”، أنحاء العالم، بسبب لونه الأصفر المميز، كما أنه يوصف كمكمل يعمل مضادا قويا للكثير من الأمراض.

فالكركم شائع الاستخدام في الطب الصيني والهندي، إذ يعود تاريخ استخدامه إلى 4000 عام في الهند، حيث يوفر “الكركمين”، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

ويستخدم الكركم الطازج على نطاق واسع للأغراض الطبية، كونه يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مع خصائص طبية قوية، كما يعتبر من المكملات الغذائية الأكثر فعالية.

وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشكلات الجلد والالتواءات العضلية ومشاكل التنفس، وكذلك الالتهابات والأورام الخبيثة.

ويحتوي الكركم على مكونات عدة من المعادن، مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والزنك والماغنيسيوم، والتي تساعد في الحد من الالتهابات، خاصة داخل الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من تطور أمراض السرطان.

كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم، مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية، فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية.

وأظهرت الدراسات أن أطفال الأمهات ذوات المستويات العالية من الالتهابات أثناء الحمل معرضون لخطر متزايد للإصابة باضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه، لكن تناول الكركم يمكن أن يقلل الالتهابات أثناء الحمل وبالتالي يعزز من قوة دماغ الطفل.

روابط ذات صلة

الفيصل: الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة منذ تأسيسها في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس

الفيصل: الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة منذ تأسيسها في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس
في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك

في يوم واحد.. 5 ضربات موجعة لعملة فيسبوك
الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*