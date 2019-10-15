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الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

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الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”

الذهب يواصل التراجع وسط مخاوف “الحرب التجارية”
http://almnatiq.net/?p=785521
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي تعززت الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1486.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1491.20 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلق تهديدا بزيادة رسوم جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرا.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لإم.إس.سي.آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5 بالمئة.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

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