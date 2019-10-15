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لماذا رفض كلوب تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد؟

لماذا رفض كلوب تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد؟
http://almnatiq.net/?p=785522
المناطق -وكالات

كشفت صحيفة بريطانية عن “سر” رفض الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تدريب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقال له في صحيفة “ميرور” البريطانية، قال مهاجم “الريدز” السابق، روبي فاولر: “لقد أجريت معه مقابلة قبل عامين وأخبرني أنه رفض بضعة أندية غنية للغاية، بعد دورتموند، أحدهم كان بالتأكيد مانشستر يونايتد، وأيضا ربما ريال مدريد، لأنه يكره كيف كانوا يركزون فقط على الأرباح التجارية”.

وأضاف فاولر: “قال لي إنه أحب ليفربول لأنه كان لديه توازن بين الأموال اللازمة للوصول إلى القمة وتاريخ وهوية النادي ومشجعيه”.

وقال كلوب وفقا لمهاجم “الريدز” السابق: “لقد أجريت محادثات مع أندية أخرى ولم يبدو الأمر وكأنه ناد لكرة القدم. بدا الأمر كالتسويق والصورة، وتحتاج إلى توقيع هذا، وتحتاج إلى توقيع ذلك”، وفكرت، لأجد أن “هذه ليست اللعبة التي أحبها”.

وأكمل المدرب الألماني: “كل ذلك جزء من كرة القدم، لكن لا يمكن أن تكون الأولوية رقما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أولا وقبل كل شيء، يرجى محاولة تحسين اللعبة التي نلعبها”.

وقبل 4 سنوات، تولى كلوب تدريب ليفربول الإنجليزي بعد تركه نادي بوروسيا دورتموند، وقام بدور كبير مع “الريدز” ليساهم في صعود الفريق لنهائيات دوري أبطال أوروبا بطريقة متتالية، وحصد اللقب السادس في تاريخ ليفربول.

كما فاز في كل من مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، ويبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.

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