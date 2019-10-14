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جامعة القصيم تُقيم دورة “حياة الباحث” للباحثين وطلبة الدراسات العليا

جامعة القصيم تُقيم دورة “حياة الباحث” للباحثين وطلبة الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=785543
المناطق / بريدة

أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة البحث العلمي اليوم الإثنين، دورة بعنوان “حياة الباحث”، قدمها عضو هيئة تدريس بالجامعة الدكتور عبد الله بن دخيل الله المنتشري، وذلك بمقر مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية.

واستهدفت الدورة الباحثون وطلاب وطالبات الدراسات العليا، كما تم خلالها مناقشة عدد من المحاور منها: مفهوم حياة الباحث مجالات حياة الباحث قوانين حياة الباحث.

وتحدث الدكتور عبدالله المنتشري خلال الدورة عن البرنامج الزمني للباحث، ومبدأ الخصوصية، ومبدأ التغيير، ومبدأ التفاوت، ومبدأ المسؤولية، بالإضافة الى مفهوم حياة الباحث، والأسلوب الذي يمارس به الباحث إدارة وقته من حيث الاهتمامات والممارسات اليومية السائدة.

كما تناول المنتشري الأسلوب الذي يمارس به الباحث إدارة وقته من حيث الاهتمامات والممارسات اليومية السائدة، وعن مجالات حياة الباحث، ومنها الجانب الروحي الجانب المعرفي، والجانب الجسمي، والجانب النفسي بالإضافة الجانب الاجتماعي، والجانب المالي، والجانب الترفيهي، وقوانين تحسين حياة الباحث.

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