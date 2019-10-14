مدير “تعليم الجوف” يختتم برنامج الصلاحيات التدريسية بالمدارس الأهلية والعالمية

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اختتم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي صباح اليوم، برنامج الصلاحيات التدريسية للمعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس الأهلية والعالمية، والذي نظمه مكتب التعليم الأهلي في مدرسة الرحمانية المتوسة والثانوية بمدينة سكاكا.

وأكد الغامدي أهمية البرنامج لتجويد العملية التعليمية في المدارس

الأهلية والعالمية، ولضمان نجاح عمليتي التعليم والتعلم، من خلال ضبط اختيار المعلمين والمعلمات الجدد في المهن التعليمية.

وأشار الغامدي إلى أهمية التركيز على الرفع من التحصيل الدراسي

وتحسينه، والاهتمام باختبارات القدرات العامة واختبارات التحصيل الدراسي في الثانوية العامة، وذلك من منطلق أهمية التحصيل للطلاب لإكسابهم المهارات التي تساعدهم على الالتحاق بالجامعات وتأهلهم لسوق العمل.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذ راجح بن مسعد

الفهيقي إن هذا البرنامج يهدف إلى معرفة كفاءة المعلم والمعلمة التدريسية، ومدى جاهزيتهم لمزاولة العمل في المدارس الأهلية والعالمية وفقاً لمعايير واضحة.

ويرسخ هذا البرنامج أهمية دور المعلم والمعلمة في العملية التعليمية،

وإن الاختيار الجيد للمعلم والمعلمة يؤدي إلى تعليم جيد ويسهم في تحسين الأداء التعليمي ويضمن مستوى عال من الكفاية ويؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وفي الختام، كرم الغامدي المشرفين التربويين المشاركين في برنامج

الصلاحيات التدريسية للمعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس الأهلية والعالمية، كما سلم شهادات الصلاحيات التدريسية للمدارس الأهلية المشاركة في البرنامج .