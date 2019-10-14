أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيسجمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى يرافقه رؤساء اللجان والداعمين للجمعية.

وفي بداية الاستقبال استمع سمو أمير منطقة الجوف من العيسى لشرح مختصر عن الأنشطة والفعاليات التي أقامتهاالجمعية خلال الفترة الماضية، كما قدم العيسى بعض التقارير عن إنجازات الجمعية واللجان العاملة أهمها “جائزة صاحبالسمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للفن التشكيلي، وبرنامج قناديل رمضانية، إضافة الى مشاركة الجمعيةباحتفالات اليوم الوطني 89 للمملكة”.

كما تسلم سموه خلال الاستقبال الصورة الفائزة بجائزة سموه للفن التشكيلي وقطعة من السدو المحاك يحمل شعار اليومالوطني للمملكة 89 “همة حتى القمة”.

وفي نهاية الاستقبال التقطت الصور التذكارية.