نجران.. مدير فرع “الشؤون الإسلامية” يلتقي مدير مكتب “واس”

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التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع، اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران علي بن مبارك بلال.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الادارتين، وتفعيل الدور الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة، ويبرز المناشط الإرشادية والدعوية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد الشيخ العصيمي، أهمية الإعلام في نقل الصورة الحسنة للمملكة، وما نعيشة من رفاء ونعمة في ظل قيادة حكيمة ونهضة تنموية شملت شتى المجالات، إضافة إلى دوره في التصدي للمحاولات البائسه من اعداء الوطن الذين يرمون إلى زعزعة أمنه واستقراره.

من جهته بين مدير مكتب (واس) بنجران، أن وكالة الأنباء السعودية تعمل بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على الجوانب التنموية والمعرفية التي تحققها المملكة من خلال الأخبار والتقارير الصحفية ، وإبراز ما تتمتع به بلادنا من قيم وأخلاق حميدة في ظل تلاحم وطني بين القيادة ومواطنيها، مثمناً متابعة وتوجيهات سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،وسمو نائبه، الرامية إلى نقل ما تشهده المنطقة ومحافظات من تنمية مستدامة ،وما يسطره جنودنا البواسل من بطولات في الحد الجنوبي للذوذ عن حدود الوطن ومقدساته.