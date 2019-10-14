“تقنية البناء في الإسكان”.. ورشة عمل بغرفة الأحساء الأربعاء المقبل

الاحساء -المناطق

تُنظّم مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان بالتعاون مع غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التشييد والبناء، ورشة عمل “تقنية البناء في الإسكان” وذلك بعد ظهر الأربعاء المقبل 17/02/1441هـ الموافق 16/10/2019م، الساعة 12 ظهرًا، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي الورشة ضمن برامج التنسيق والتعاون بين الغرفة ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” للتعريف بأحدث تقنيات البناء المبتكرة بما يدعم إنشاء وتطوير وحدات سكنية ذكية وجذب الاستثمارات بما يعزز توطين وتمكين قطاعي الإسكان والصناعة ونقل المعرفة والمساهمة في خلق الوظائف اتساقًا مع رؤية المملكة 2030 في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

ويتضمن برنامج الورشة تقديم عرض تعريفي حول المبادرة والمحفزات المقدمة من جانبها في إطار تحفيز المستثمرين والمقاولين على توطين تقنيات البناء المبتكرة وتطوير عملياتهم التشغيلية وكذلك التعريف بالخدمات المقدمة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (الوادي الصناعي( بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة “مدن”.

ومن جهته رحّب الأستاذ يوسف الطريفي رئيس لجنة التشييد والبناء بالغرفة بفريق الورشة مؤكدًا على دور المبادرة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص في مجال تقنية البناء بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين صناعة تقنية البناء وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في إيجاد حلول مستدامة تلائم احتياجات الأسر السعودية.

والجدير ذكره أن مبادرة تحفيز تقنية البناء هي إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ورسالتها معالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة من خلال تحفيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها في المملكة.