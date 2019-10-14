مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية بأمانة المنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام وبلديات المحافظات التابعة والمرتبطة كدفعة جديدة من الفرص المطروحة خلال العام الجاري، وذلك بمختلف الأنشطة والمواقع والمساحات.

وكشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان عن طرح أكثر من 90 فرصة استثمارية بمختلفة المواقع والمساحات، شملت فرصاً في أنشطة الترفيه، والمنتجعات البحرية، والشاليهات، والكافيهات، والمجمعات، والمحلات التجارية، كما تضمنت دفعة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المصانع والورش والمعامل وأنشطة نقل البضائع بمدد عقود ومساحات مختلفة، إضافة إلى العديد من المواقع الإعلانية.

وأشار الى أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة الشرقية، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تهدف أيضا إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها.

ودعا المتحدث الرسمي محمد الصفيان عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة إلى تصفح بوابتها الرقمية عبر العنوان: www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص) أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق «استثماري» على الأجهزة الذكية، الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، إضافة إلى التواصل إلكترونياً مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.〈