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“جود الإسكان” تعلن دعمها لأكثر من 500 أسرة في جميع مناطق المملكة

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“جود الإسكان” تعلن دعمها لأكثر من 500 أسرة في جميع مناطق المملكة

“جود الإسكان” تعلن دعمها لأكثر من 500 أسرة في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=785577
المناطق - واس

أعلنت منصة “جود الإسكان” عن دعم أكثر من 150 أسرة ممن هم بحاجة إلى توفير مسكن، بالإضافة إلى دعم أكثر من 356 أسرة في مسار دعم الإيجار ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بعدم سداد أجرة المسكن، وذلك في إطار تحقيق أهم ركائزها وأهدافها المتمثلة في توفير بيئة سكنية آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد أبا الخيل، أن اجمالي أعداد المستفيدين من المنصة بلغ نحو 2689 مستفيدًا حتى الآن، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بنحو 168 مستفيدًا، في حين جاءت منطقة الرياض ثانيًا بـ 120 مستفيدا ، ومنطقة جازان في المرتبة الثالثة بـ 49 مستفيدا ، مؤكدًا أن الأعداد ستتضاعف خلال الأشهر المقبلة وذلك بفضل الله ثم بالثقة العالية من المانحين، وسهولة تقديم العطاء الخيري في المجال السكني من خلال آلية محوكمة وموثوقة.
وبين أبا الخيل، أن “جود الإسكان” تعمل على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات “الإيجار”، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجزا عن الوفاء بمبلغ الإيجار.
ولفت أبا الخيل إلى أن المنصة تتمتع بمزايا عدة خصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل، إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية، وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة، مبينًا أن التحقق من الاحتياج ميدانياً من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر المنصة ثم يتم التحقق من الاحتياج إلكترونيا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، مبينًا أنه في حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة .
الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وكذلك من مصرف الراجحي وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.
ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط joodeskan.org.sa وذلك للاطلاع على المستجدات أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها.

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