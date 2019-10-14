خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس روسيا الاتحادية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.