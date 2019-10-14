مختبر أمانة عسير يستقبل 745 عينة متنوعه خلال سبتمبر الماضي

المناطق - أبها

أجرى مختبر أمانة منطقة عسير خلال شهر سبتمبر الماضي فحص لأكثر من 745 عينة متنوعة عبارة عن عسل وخضروات , وأغذية مطاعم متعددة, ومسحات أيدي للعمال صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبيناً أن المختبر قد قام بتحليل، وفحص عدد 706 عينة من العسل لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية , وتم تحديد عدد 585 عينة صالحة , وعدد 121 عينة غير مطابقة للمواصفات, وذلك من خلال القسم الكيميائي إضافة لفحص 39 عينة خاصة بالاختبار البيولوجي , وتحديد 26 عينة صالحة و13 غير مطابقة للمواصفات مبينا أن أمانة عسير أضافت المزيد من الاختبارات لمختبر الأمانة، ومنها الكشف عن أنزيم الدياستيز diastasenumber واختبار الرطوبة، وجاري العمل على توفير اختبار غذاء ملكة النحل , لا فتاَ إلى أنه بخصوص السموم الفطرية فإنه يجري تجهيز الاختبارات الخاصة بهذا النوع من التحاليل، وتوفير جهاز الكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR .

ولفت الحميدي إلى قيام المختبر بتقديم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وجولات ميدانية لسحب عينات الأغذية، والعسل .

مبيناً إلى أن من يعمل بالمختبر هم عدد من الكوادر المؤهلة ، يقومون باستقبال العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل ، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية ، و عن المعادن الثقيلة في الأغذية والأتربة، والمياه. مشددًا على أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة , و جميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني ، حيث يستقبل المختبر كل المواطنين، والراغبين في زيارته , و الاستفادة من خدماته مؤكداً أن الأمانة قد بادرت بإنشاء آلية رقابية فعالة للتأكد من سلامة , وصحة الأغذية من خلال هذا المختبر الذي يتزايد دوره الرقابي.