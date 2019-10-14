احدث الأخبار

“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”
أبرز المواد
 بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لاستقرار الشرق الأوسط
أبرز المواد
 أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان
منطقة عسير
 أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل
منطقة عسير
 بلدية خميس مشيط تغلق ٣٦ مقهى خلال جولاتها الرقابية تطبيقا للقرار التراخيص الجديد
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7599.06 نقطة
أبرز المواد
 صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
منطقة الجوف
 “بر أبها” تنفذ فعالية توعوية لمنسوبيها
منطقة عسير
 مختبر أمانة عسير يستقبل 745 عينة متنوعه خلال سبتمبر الماضي
منطقة عسير
 66 مشاركا ومشاركة في برنامج تصميم مؤشرات التحصيل بتعليم عسير
منطقة عسير
 (1887) موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ (74) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع
أبرز المواد
“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”

“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”

أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”

أبرز المواد
بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لاستقرار الشرق الأوسط

بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لاستقرار الشرق الأوسط

أبرز المواد
أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

منطقة عسير

“بر أبها” تنفذ فعالية توعوية لمنسوبيها

“بر أبها” تنفذ فعالية توعوية لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=785600
المناطق - أبها

نظمت جمعية البر بأبها بالتعاون مع شركة النهدي الطبية اليوم الإثنين 15 صفر 1441هـ فعالية توعوية لمنسوبيها وذلك في مقر الجمعية بأبها .
وتهدف الجمعية من خلال تنظيمها لهذه الفعالية رفع الوعي الصحي لدى منسوبيها وتقديم النصائح الطبية لهم لتعزيز الصحة الوقائية ، حيث تضمنت الفعالية كشفاً طبياً لموظفي الجمعية شمل قياس ضغط الدم والسكر وكتلة العضلات والدهون في الجسم والوزن بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات الصحية لمنسوبي الجمعية .
وأشارت الجمعية بأن هذه الفعالية تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه بر أبها بمنسوبيها والرعاية الصحية التي تقدمها لهم .

روابط ذات صلة

أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان
أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل

أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل
بلدية خميس مشيط تغلق ٣٦ مقهى خلال جولاتها الرقابية تطبيقا للقرار التراخيص الجديد

بلدية خميس مشيط تغلق ٣٦ مقهى خلال جولاتها الرقابية تطبيقا للقرار التراخيص الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*