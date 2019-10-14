“بر أبها” تنفذ فعالية توعوية لمنسوبيها

المناطق - أبها

نظمت جمعية البر بأبها بالتعاون مع شركة النهدي الطبية اليوم الإثنين 15 صفر 1441هـ فعالية توعوية لمنسوبيها وذلك في مقر الجمعية بأبها .

وتهدف الجمعية من خلال تنظيمها لهذه الفعالية رفع الوعي الصحي لدى منسوبيها وتقديم النصائح الطبية لهم لتعزيز الصحة الوقائية ، حيث تضمنت الفعالية كشفاً طبياً لموظفي الجمعية شمل قياس ضغط الدم والسكر وكتلة العضلات والدهون في الجسم والوزن بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات الصحية لمنسوبي الجمعية .

وأشارت الجمعية بأن هذه الفعالية تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه بر أبها بمنسوبيها والرعاية الصحية التي تقدمها لهم .