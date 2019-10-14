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صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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“بر أبها” تنفذ فعالية توعوية لمنسوبيها

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مختبر أمانة عسير يستقبل 745 عينة متنوعه خلال سبتمبر الماضي

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66 مشاركا ومشاركة في برنامج تصميم مؤشرات التحصيل بتعليم عسير

66 مشاركا ومشاركة في برنامج تصميم مؤشرات التحصيل بتعليم عسير

منطقة عسير

صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=785603
الجوف - محمد الحسن

أقامت صحة القريات  يوم الاثنين 15 صفر 1441 هـ حملة توعوية لسرطان الثدي بعنوان ” لاتنتظري الأعراض .. افحصي الان ” وذلك في جامعة الجوف  وتأتي هذة الحملة نظرًا إلى أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيسي لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وقد تضمنت الفعالية عدداً من الأركان التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين طالبات الجامعة،
لتوعية الطالبات بالكشف الذاتي وأعراض المرض والمبادرة بالفحص المبكر، كما تم توزيع منشورات توعوية صحية للاطلاع على كل ما يتعلق بسرطان الثدي.

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