بلدية خميس مشيط تغلق ٣٦ مقهى خلال جولاتها الرقابية تطبيقا للقرار التراخيص الجديد

المناطق - خميس مشيط

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط ٣٦ مقهى بمحافظة خميس مشيط، وذلك بإشراف مباشر من قبل المشرف العام على البلديات الفرعية التابعة لها أوضح ذلك رئيس البلدية المكلف الأستاذ سليمان الشهراني مبيناً أن هذه الإجراءات تأتى ضمن تطبيق اللائحة الجديدة لرسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، وذكر الشهراني أن هذا الإجراء تم بعد ٤٠ جولة على كافة أرجاء المحافظة شملت كافة المقاهي التي تقدم الشيشة للزبائن، ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة، والتي أقرتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تقدمها المقاهي.