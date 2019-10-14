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أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل

أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل

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أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل

أمانة عسير تتلف أكثر من 1664 كجم من الأغذية الفاسدة وتغلق 198 محل
http://almnatiq.net/?p=785632
المناطق - أبها

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1664 كجم من المواد الفاسدة , والغير صالحة للاستهلاك الآدمي , وذلك خلال 3040 جولة رقابية صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبيناً أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 198 محل وتحرير 1313 مخالفة .

ونوه الحميدي إلى أن هذه الجولات  تأتي في إطار الحملات اليومية  التي تنفذها الأمانة على المحلات التجارية , والغذائية في كافة مدن و محافظات منطقة عسير  في إطار حملة الرقابة البلدية.

مؤكدًاً أن الأمانة لن تتواني في محاسبة أي مخالف لاشتراطات صحة البيئة , وإغلاق المحلات المخالفة , وتطبيق الغرامات النظامية عليها بما يحقق السلامة للمواطنين، والمقيمين

وأضاف الحميدي أنَّ المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوّعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن أمانة عسير تستقبل أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين والمقيمين عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

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