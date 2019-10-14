أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

المناطق - أبها

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على عدد من المواقع التي تعمل أمانة عسير على بحث تطويرها بضفاف وادي المنسك، و لعصان و لمتابعة سير العمل في هذه المواقع، حيث وجه الحميدي بسرعة إنهاء هذه المشاريع وفقا لما هو مخطط له وفقاً لأفضل معايير الجودة ، التي وضعتها الأمانة، كما استمع الحميدي خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تقوم بها الأمانة من خلال تطوير و تحسين وادي المنسك و لعصان .

مؤكداًعلى حرص أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الزيارات الميدانية لكافة المشاريع في مدن، و محافظات، ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجات كل منها لتلبيتها، و تذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق.