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أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

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أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان

أمين عسير يقف ميدانيا لبحث تطوير ضفاف وادي المنسك و لعصان
http://almnatiq.net/?p=785635
المناطق - أبها

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على عدد من المواقع التي تعمل أمانة عسير على بحث تطويرها بضفاف وادي المنسك، و لعصان  و لمتابعة سير العمل في هذه المواقع، حيث وجه الحميدي بسرعة إنهاء هذه المشاريع وفقا لما هو مخطط له وفقاً لأفضل معايير  الجودة ، التي وضعتها الأمانة، كما  استمع الحميدي خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تقوم بها الأمانة من خلال تطوير و تحسين وادي المنسك و لعصان .

مؤكداًعلى حرص أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الزيارات الميدانية لكافة المشاريع في مدن، و محافظات، ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجات كل منها لتلبيتها، و تذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق.

 

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