بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لاستقرار الشرق الأوسط

المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن المملكة تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين”، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن “روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً”.

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.

وكان الرئيس الروسي أشاد خلال مقابلة مع قناة “العربية”، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا و المملكة العربية السعودية وسعيه لتطويرها.

ووصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

وأضاف في كلمة له أن “الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية”.

وقال أيضاً “نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب “.