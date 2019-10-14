أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها لجان التنمية الاجتماعية في احتفال عيد الفطر المبارك، مؤكداً ضرورة تطوير العمل في لجان التنمية الاجتماعية الموزعة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لما ترسمه من عمل اجتماعي فعال لخدمة أفراد المجتمع, مؤكداً أهمية دور لجان التنمية في تعزيز برامجها وتضافر الجهود في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع، حاثاً على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما تخدم كافة شرائح المجتمع، وأثنى سموه على جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تحظى به لجان التنمية الاجتماعية في المنطقة من دعم من قبل سموه، لتوصيل رسالتها السامية لخدمة المجتمع من خلال تعزيز برامجها المجتمعية، مبيناً أن أن فعاليات عيدنا في حيانا أقيمت في أكثر من 200 موقع من خلال لجان التنمية الاجتماعية والأهلية وعدد من المتعاونين من الأهالي في الأحياء.