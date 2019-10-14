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“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”

“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”

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منطقة عسير

“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”

“البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”
http://almnatiq.net/?p=785646
المناطق - بريدة

أشادت الدكتورة تهاني البيز، المشرف العام على وكالة البرامج التعليمية في وزارة التعليم، بالفصول الخاصة بتقديم الخدمات التعليمية للأطفال المقيمين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم، والمقدمة بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، والمفعلة من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، كأحد مشاريع مبادرة تطوير التربية الخاصة بوزارة التعليم، ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.

ووصفت البيز تلك الفصول بأنها مثال حي للإنسانية والنبل، وتكريس للترابط الاجتماعي الذي يمتاز به هذا الشعب، مشيرة إلى أن الجهود المقدمة من قبل معلمي ومعلمات تلك الفصول، تعكس بجلاء حجم العطاء التربوي والأخلاقي الذي يضخه قطاع التعليم في المجتمع، لافتة إلى أن تعليم القصيم دومًا يتواجد في مواقع الإيجابية، ويقدم الكثير من المبادرات والبرامج التي تستحق الإعجاب.

جاء ذلك عقب زيارة البيز، أمس،  لمشروع الخدمات التعليمية للأطفال المقيمين في مراكز الأورام وفي المستشفيات ومن في حكمهم، الذي هو أحد مشاريع مبادرة تطوير التربية الخاصة بوزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني 2020 من خلال الشراكة الفاعلة مع الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بحضور مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، والمساعدة التعليمية هيفاء اليوسف، ومشرفة عموم تربية خاصة، مديرة مشروع تقديم الخدمات التعليمية للأطفال المنومين بمراكز الأورام والمستشفيات، نجلاء المشيقح، ومدير التربية الخاصة بتعليم القصيم نجلاء المسيطير.

من جهة أخرى، أبدت البيز إعجابها وسرورها بما يحتويه معرض اليوم الوطني في تعليم القصيم (ملحمة بطولة وميلاد أمة) مشيدة بما يتم تقديمه للطلاب والطالبات حول تاريخ المملكة الأصيل، وحاضرها المزدهر، في الوقت الذي أثنت فيه على مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة في تعليم القصيم، وما يتضمنه من وحدات التشخيص والقاعات التدريبية.

بدوره عبر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، صالح الجاسر، عن شكره وتقديره للدكتورة البيز، على متابعتها ووقوفها على واقع بعض البرامج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات، وما يخص فصول الأورام، والتربية الخاصة، ونشاط الطلاب والطالبات، والأثر المنشود للدفع بمزيد من تحقيق النجاحات في الواقع التعليمي.

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