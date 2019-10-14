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مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

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مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك
http://almnatiq.net/?p=785680
المناطق - تبوك
أنهت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك اليوم من تقديم 12 برنامجاً تدريبيًا تثقيفيًا في عدد من الجهات التعليمية ممثلة في جامعة تبوك وادارة التعليم بالمنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة إلى فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بالمنطقة والموجهة للعنصر النسائي.
ونوقش في تلك البرامج طرق الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي والتثقيفي لظاهرة المخدرات وعلاماتها وأضرارها بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات الإدمان.
من جانبه أكد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حمد بن محمد العماري أن المديرية تسعى من تلك البرامج لتعزيز الوعي بمخاطر المؤثرات العقلية وما يتبعها من أضرار التعاطي والإدمان وكيفية الوقاية منها، مشيراً إلى أن هذه البرامج التدريبية والتثقيفية استفاد منها 1150 مستفيدة من مختلف القطاعات النسائي .

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