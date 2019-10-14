احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك
منطقة تبوك
 مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك
منطقة تبوك
 كشافة المملكة تُشارك في الجامبوري ” جوتا 62 ” و ” جوتي 23 “
منطقة الرياض
 أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من خطر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 المعرض الشخصي ( ملامح ) في ثقافة و فنون الباحة
منطقة الباحة
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة والنقاط المتقدمة بالشريط الحدودي مع بدء مهام عملهم
منطقة جازان
 بلدي الباحة يطالب إعادة النظر في شرط مساحة قصور الأفراح والاستراحات الباحة
منطقة الباحة
 وزير الطاقة : توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير البلدين
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يبحث آخر التطورات لمركز القصيم للإبداع والابتكار
منطقة القصيم
 “البيز” تشيد بتربوية وحضارية برامج “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج “عيدنا في حينا 40”
أبرز المواد
“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

منطقة تبوك
مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

منطقة تبوك
كشافة المملكة تُشارك في الجامبوري ” جوتا 62 ” و ” جوتي 23 “

كشافة المملكة تُشارك في الجامبوري ” جوتا 62 ” و ” جوتي 23 “

منطقة الرياض
أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى

أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى

أبرز المواد

“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك
http://almnatiq.net/?p=785683
المناطق - تبوك
وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بوحدة الخدمات الشاملة بمحافظة الوجه اليوم عقد شراكة مجتمعية مع وزارة التعليم وذلك بمكتب تعليم الوجه.
وتهدف الشراكة الى تفعيل دور الندوات التوعية للأمهات والمعلمات والطالبات بجميع المراحل الدراسية للتوعية الإرشاد عن أضرار العنف الأسري وسلبياته على الأسرة والمجتمع بالإضافة لعمل دورات منظمة للأمهات والأطفال لإكسابهم المهارات اللازمة.
وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والاهداف المشتركة لهما في خدمة المجتمع.

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك
“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة تبوك
مدني ضباء يقيم محاضرة توعوية عن ” السلامة المدرسية واخطار الكهرباء وطرق استخدام الطفايات”

مدني ضباء يقيم محاضرة توعوية عن ” السلامة المدرسية واخطار الكهرباء وطرق استخدام الطفايات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*