“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

المناطق - تبوك

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بوحدة الخدمات الشاملة بمحافظة الوجه اليوم عقد شراكة مجتمعية مع وزارة التعليم وذلك بمكتب تعليم الوجه.

وتهدف الشراكة الى تفعيل دور الندوات التوعية للأمهات والمعلمات والطالبات بجميع المراحل الدراسية للتوعية الإرشاد عن أضرار العنف الأسري وسلبياته على الأسرة والمجتمع بالإضافة لعمل دورات منظمة للأمهات والأطفال لإكسابهم المهارات اللازمة.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والاهداف المشتركة لهما في خدمة المجتمع.