أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, وذلك بعد صدور قرار تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.مؤكدا سموه في بداية اللقاء على أهمية تظافر الجهود للسير بالعملية التعليمية بالمنطقة الى أعلى مستوى لخدمة الوطن وأبناءه الطلاب والطالبات وتحقيق أهداف ورؤية المملكة بتوجيهات وحرص القيادة الحكيمة – حفظها الله –

واستمع سمو الأمير محمد بن ناصر لشرح مفصل عن الفعاليات التي نفذتها الإدارة للاحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة في عدد من المواقع بمحافظات المنطقة وعن البرامج والمبادرات والخطط التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة داخل المدارس وتحسين نواتج التعليم ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والبرامج التي ستنفذها الإدارة خلال العام الدراسي الحالي.

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بجازان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموه الكريم والذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية لطلاب وطالبات المنطقة .