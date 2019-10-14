أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا

المناطق - وكالات

أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا الاثنين، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليجرام، إنها “انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية ضمن العملية العسكرية التركية” في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.

بدورها، أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين بأن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بدأت معركة منبج.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن في وقت سابق الاثنين أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ستدخل منبج وكوباني دون مشاكل، وذلك مع اقتراب قوات النظام السوري نحو بلدات في الشمال السوري، في ظل تأكيد الأكراد عن عقد اتفاق مع النظام يقضي بدخوله منبج وعين العرب/كوباني.

وردا على سؤال بشأن انتشار قوات النظام السوري على الحدود، قال أردوغان إنه “لا يعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في كوباني وإن بوتين أبدى نهجا إيجابيا”. وأضاف” “لا خلاف مع روسيا بشأن منبج السورية”. وعن الاتفاقات التي عقدت بين الأكراد ودمشق، قال: “هناك الكثير من الشائعات، ويبدو أنه لن تحدث مشكلة في كوباني/عين العرب”.

يذكر أن مسؤولاً كرديا سوريا بارزا كان أعلن في وقت سابق أن الاتفاق العسكري المبدئي الذي عقد مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وأن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق. وأوضح بدران جيا كرد لرويترز أن الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرقي البلاد.