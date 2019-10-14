احدث الأخبار

أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة
منطقة جازان
 “العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك
منطقة تبوك
 مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك
منطقة تبوك
 كشافة المملكة تُشارك في الجامبوري ” جوتا 62 ” و ” جوتي 23 “
منطقة الرياض
 أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من خطر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 المعرض الشخصي ( ملامح ) في ثقافة و فنون الباحة
منطقة الباحة
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة والنقاط المتقدمة بالشريط الحدودي مع بدء مهام عملهم
منطقة جازان
 بلدي الباحة يطالب إعادة النظر في شرط مساحة قصور الأفراح والاستراحات الباحة
منطقة الباحة
 وزير الطاقة : توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير البلدين
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يبحث آخر التطورات لمركز القصيم للإبداع والابتكار
منطقة القصيم
أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا

أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

منطقة جازان
“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

“العمل والتنمية الاجتماعية” و “التعليم” يوقعان شراكة مجتمعية لتفعيل الجانب التوعوي بمدارس تبوك

منطقة تبوك
مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

مكافحة المخدرات بتبوك تنفذ 12 برنامجًا تثقيفيًا في عدد من الجهات بتبوك

منطقة تبوك

أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا

أنباء عن بدء القوات التركية معركة منبج في سوريا
http://almnatiq.net/?p=785689
المناطق - وكالات

أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا الاثنين، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليجرام، إنها “انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية ضمن العملية العسكرية التركية” في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.

بدورها، أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين بأن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بدأت معركة منبج.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن في وقت سابق الاثنين أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ستدخل منبج وكوباني دون مشاكل، وذلك مع اقتراب قوات النظام السوري نحو بلدات في الشمال السوري، في ظل تأكيد الأكراد عن عقد اتفاق مع النظام يقضي بدخوله منبج وعين العرب/كوباني.

وردا على سؤال بشأن انتشار قوات النظام السوري على الحدود، قال أردوغان إنه “لا يعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في كوباني وإن بوتين أبدى نهجا إيجابيا”. وأضاف” “لا خلاف مع روسيا بشأن منبج السورية”. وعن الاتفاقات التي عقدت بين الأكراد ودمشق، قال: “هناك الكثير من الشائعات، ويبدو أنه لن تحدث مشكلة في كوباني/عين العرب”.

يذكر أن مسؤولاً كرديا سوريا بارزا كان أعلن في وقت سابق أن الاتفاق العسكري المبدئي الذي عقد مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وأن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق. وأوضح بدران جيا كرد لرويترز أن الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرقي البلاد.

روابط ذات صلة

أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى

أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى
مدني عسير يحذر من خطر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

مدني عسير يحذر من خطر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
وزير الطاقة : توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير البلدين

وزير الطاقة : توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*