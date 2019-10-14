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جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى الأعمال التطوعية بمكة المكرمة

جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى الأعمال التطوعية بمكة المكرمة

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جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى الأعمال التطوعية بمكة المكرمة

جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى الأعمال التطوعية بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=785695
مكة المكرمة - مبارك الدوسري

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ،في ملتقى الأعمال التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن الذي دشن أعماله اليوم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ، ونظمته كلية الطب بجامعة أم القرى .

واوضح مسؤول الخرائط والادلة الإرشادية بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها الجمعية موسم حج كل عام المهندس وليد خالد فلمبان ، أن مشاركة الجمعية تلخصت في عرض نماذج من الخرائط الارشادية التفاعلية التي تصدرها  المعسكرات لمشعري منى وعرفات، وحي العزيزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية للحرم المكي والحرم النبوي ،  وكيف يمكن للمستفيد إستخدامها بواسطة الباركود من جهازه المحمول بعد تحميل تطبيق الخريطة من موقع الجمعية الالكتروني على الشبكة العنكبوتية   www.scouts.org.sa  حيث يتم رسم الاتجاه ويتحدد الموقع الذي يرغبه المستفيد .

وافاد المهندس وليد أن جناح الجمعية تضمن ايضاً  المشاركة بعددٍ من اللوحات التي تبرز بعض من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما عرف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدراتها على المشاركة في إدارة الأزمات .

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