الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “

المناطق - الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في برنامج الخدمات الصحية حملة توعوية لسرطان الثدي بمدينة الجبيل الصناعية والتي تتضمن إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في مجمع غاليريا مول بالجبيل الصناعية ابتداءً من يوم الأربعاء 17 صفر 1441هـ لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشر مساءً.

حيث سيتم تنفيذها على هيئة توزيع منشورات تثقيفية وتوعية عن مسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منها ورد على استفسارات السيدات من قبل الاستشاريات و الأخصائيات المتخصصة في هذا المجال والمرافقات للحملة.

من جانبها أوضحت استشارية الأشعة ورئيسة الحملة التوعية الدكتورة وداد باقتادة أن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يهدف إلى نشر وتعزيز التوعية والتثقيف والتعريف بسرطان الثدي من خلال هذه الحملة من خلال التعريف بمسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها ، وعن وسائل العلاج وطرق الوقاية منها من خلال تزويد المرأة بالنشرات الخاصة إضافة إلى عمل لقاءات مصغره لتقديم المشورة والنصح والإرشاد.

وأضافت الدكتورة وداد باقتادة أن الحملة تأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بمدينة الجبيل الصناعية لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية وطبية مجانية.

الجدير بالذكر أن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لا يقتصر دوره على تقديم الخدمة العلاجية بل يولي اهتمام بالغ في تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والفعاليات التي ينظمها البرنامج على مدار العام.